Мороз хочет въехать в Раду на хвосте Симоненко

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что вопрос о совместном списке СПУ и Компартии Украины рассматривается как один из вариантов.

"В ближайшее время я планирую личную встречу с Петром Николаевичем (СИМОНЕНКО) по вопросу условий объединения КПУ и СПУ в «Левый блок», - сказал лидер социалистов газете «Сегодня», сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.

По словам А.МОРОЗА, вопрос о совместном списке СПУ-КПУ рассматривается как один из вариантов. Можно рассматривать и вопрос о расширении субъектов. В принципиальном смысле тему можно реализовать в двух направлениях, отметил он.

"Первое: учет и консолидация наших с коммунистами общих сторонников, облегчая им выбор во время голосования. Второе: конкурентная борьба за поддержку своим электоратом", - сказал А.МОРОЗ.

Социалисты выступают за первое направление, заявил председатель СПУ.

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