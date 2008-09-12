Медведчук думает, что через него хотят скомпрометировать других

Экс-глава администрации президента Виктор Медведчук называет вызов на допрос в СБУ провокацией и политическим заказом.

В эксклюзивном интервью «Вікнам» политик сказал: "Неужели вы можете поверить в тот абсурд, который был выброшен специально как политический заказ. Я считаю, что это провокация и политический заказ - понятно, с какой целью: скомпрометировать через меня сегодняшние политические силы, которые наконец поняли, что происходит в Украине, и как добиться того, чтобы наконец в Украине господствовал правопорядок и реальный конституционный строй, а не тот беспорядок, который последние годы творится в нашем государстве. К сожалению..."

Как сообщал УНИАН, СБУ в отношении В.Медведчука проводит ряд "процессуальных действий с целью недопущения посягательства на конституционный строй нашего государства".