ЕС готов обсуждать с Украиной условия введения безвизового режима
Саркози обнадежил
ЕС готов начать диалог с Украиной об условиях введения безвизового режима.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Франции Николя САРКОЗИ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ по окончании ХІІ саммита Украина-ЕС.
В свою очередь, В.ЮЩЕНКО уточнил, что сегодня была достигнута договоренность о начале диалога, который в конечном результате позволит отменить визовый режим со странами ЕС для граждан Украины.
Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время саммита стороны достигли договоренности об углублении экономического сотрудничества Украины и ЕС.
Он отметил, что этот саммит можно считать одним из самых успешных. «Мы довольны его результатами», – сказал Президент Украины.