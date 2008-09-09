ЕС готов обсуждать с Украиной условия введения безвизового режима

ЕС готов начать диалог с Украиной об условиях введения безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Франции Николя САРКОЗИ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ по окончании ХІІ саммита Украина-ЕС.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО уточнил, что сегодня была достигнута договоренность о начале диалога, который в конечном результате позволит отменить визовый режим со странами ЕС для граждан Украины.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время саммита стороны достигли договоренности об углублении экономического сотрудничества Украины и ЕС.

Он отметил, что этот саммит можно считать одним из самых успешных. «Мы довольны его результатами», – сказал Президент Украины.