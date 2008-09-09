Ставнийчук: Юлия Владимировна просто лжет

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК не исключает, что обратится с иском в суд по поводу заявлений премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге для прессы.

М.СТАВНИЙЧУК отвергла обвинения Ю.ТИМОШЕНКО, сказанные ею в очередной раз вчера на пресс-конференции о том, что якобы М.СТАВНИЙЧУК во время открытого заседания Конституционного Суда по делу о существовании коалиции выступала на стороне противников существования демократической коалиции. «Юлия Владимировна продолжает говорить неправду, говоря по-украински, просто "бреше", и от этого у меня возникают серьезные сомнения в искренности и порядочности, в существовании хоть каких-то элементарных моральных ценностей в нашей современной несчастной украинской политике», - подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.

Она также обратила внимание на то, что Ю.ТИМОШЕНКО сказала неправду не только о позиции Президента Виктора ЮЩЕНКО и самой М.СТАВНИЙЧУК по конкретному представлению, но и о том, что утверждала, будто Секретариат Президента внес соответствующее представление в КС.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что все представления по поводу существования коалиции были внесены на рассмотрение КС исключительно народными депутатами.

«Я прошу премьер-министра в дальнейшем воздерживаться от предоставления неправдивой информации. Речь идет о моей деловой репутации и, конечно, в том случае, если и в дальнейшем будет предоставляться неправдивая информация, я оставляю за собой право обратиться в суд», - сказала М.СТАВНИЙЧУК, заметив, что ей бы этого не хотелось, поскольку она не любит обращаться в суд по подобным вопросам.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела о принципах существования коалиции. 105 народных депутатов обратились к КС с представлением об официальном толковании положений частей шестой, седьмой, девятой статьи 83 Конституции Украины. Депутаты обратились с просьбой дать толкование термина или содержания понятия «коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины» с учетом конституционного положения об установлении минимального численного состава коалиции. Кроме того, они просили дать официальное толкование термина или содержания понятия «прекращение деятельности коалиции депутатских фракций в ВР» с учетом конституционного положения об установлении минимального численного состава коалиции.

22 августа М.СТАВНИЙЧУК отметила, что в Секретариате Президента Украины отвергают упреки в заангажированности при рассмотрении в КС дела о принципах существования коалиции.

Как отметила М.СТАВНИЙЧУК, Президент Украины В.ЮЩЕНКО является сторонником существования демократической коалиции, но он не может занимать чью-либо сторону при рассмотрении вопроса существования коалиции в Конституционном Суде.

“В позиции Президента, в позиции представителя Президента в Конституционном Суде не нужно искать политической составляющей, не нужно искать подтекста о поддержке или неподдержке тех или других политических сил, поскольку ее не могло быть ни по форме, ни в сущности заседания в КС”, - отметила она, подчеркнув, что в суде решаются сугубо формальные, правовые вопросы.

М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что Президент заинтересован в наличии работающего, полномочного парламента. “Мне кажется, что в этом должен быть заинтересован не только Президент Украины, но и сами народные депутаты Украины”, - заметила она. Заместитель главы Секретариата Президента напомнила, что именно Президент Украины приложил огромные усилия для того, чтобы в Верховной Раде была сформирована демократическая коалиция.