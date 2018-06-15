Неделя в цифрах

4 основных версии убийства журналиста Павла Шеремета рассматривают правоохранители.

6 человек были захвачены в заложники вооруженной группой людей в здании полиции в Ереване, сообщают иностранные СМИ.

9 человек погибли, 16 получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров Мюнхена, сообщают иностранные СМИ. Нападавший также покончил с собой.

10 человек были арестованы в Бразилии по подозрению в связях с «Исламским государством», сообщают иностранные СМИ. По информации правоохранителей, задержанные готовили теракты во время проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

14 стран направили коллективное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием дисквалифицировать Олимпийский комитет России и запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде, сообщают иностранные СМИ.

14 военных кораблей недосчитался ВМФ Турции после попытки переворота, сообщают иностранные СМИ. Судьба командующего флотом неизвестна.

23 осужденных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой «ДНР», изъявили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную Украине территорию и были переданы украинской стороне, сообщают в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. За год в Украину вернулись 110 осужденных.

30 платформ с танками и «Градами», вагоны с личным составом и цистерны с горюче-смазочными материалами были переброшены на Донбасс Российской Федерацией, сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

76 человек пострадали в Измаиле от отравлений шаурмой, сообщают в мэрии города. По информации местных властей, речь идет о вспышке инфекционного заболевания сальмонеллез.

80 человек стали жертвами взрыва на протестной акции в Кабуле, более 230 человек получили ранения, сообщают иностранные СМИ.

100 га посевов озимой пшеницы сгорели в Харьковской области, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

108 человек личного состава и 20 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были привлечены для ликвидации пожара в Чернобыльской зоне, сообщают в ведомстве. Пожар был потушен за 3 суток.

113 судей рекомендует уволить по общим обстоятельствам Высший совет юстиции, сообщают в ведомстве.

133 раненых участника АТО находятся на лечении в медицинских учреждениях Министерства обороны, еще 100 военных проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях, сообщают в ведомстве.

142 населенных пункта в 3 областях Украины были обесточены в результате неблагоприятных погодных условий, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

211 террористических атак, в результате которых погибли 151 человек и получили ранения 360, было совершено в 2015 году в странах Евросоюза, подсчитали в Европоле.

473 закона были приняты Верховной Радой в ходе четвертой сессии, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

891 человек погиб и 649 пострадали в Украине в результате пожаров с начала 2016 года, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

1 640% инфляции прогнозируют в Международном валютном фонде для Венесуэлы в 2017 году, сообщают иностранные СМИ. По прогнозам на 2016 год инфляция в стране может составить 480%.

4 100 человек были задержаны полицейскими за незаконные ставки на Евро-2016 в ходе рейдов в 11 странах мира, сообщают иностранные СМИ. Полицией были изъяты почти 13 000 000 евро.

4 500 литров дизельного топлива и 6 000 литров бензина марки «А-95» были изъяты налоговой милицией у подпольной АЗС, сообщают в Главном управлении ГФС во Львовской области. Ориентировочная стоимость изъятого топлива – 250 000 гривень.

8 777 государственных служащих, среди которых 30 губернаторов, были уволены в Турции после неудачной попытки государственного переворота, передают иностранные СМИ.

30 000 боевиков из 100 стран мира, которые, так или иначе, принадлежат к террористическим организациям, насчитывается в мире, сообщают в Антитеррористическом комитете ООН.

423 000 памятных монет на общую сумму 86 600 000 гривень реализовал Национальный банк Украины с начала 2016 года, сообщают в НБУ.

500 000 документов и 300 000 электронных писем по структуре политической власти Турции планирует обнародовать портал WikiLeaks, сообщают иностранные СМИ.

1 500 000 гривень заработных плат не были выплачены депутатам-прогульщикам пленарных заседаний Верховной Рады за последние полгода, сообщил спикер Андрей Парубий.

24 000 000 гривень планирует выделить до конца 2016 года Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) на восстановление 650 частных и 24 многоэтажных домов, разрушенных в Донецкой области в результате военных действий, сообщают в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) со ссылкой на представителя UNHCR в Украине Пабло Матеу.

8 500 000 000 гривень заплатили в государственный бюджет в 2015 году ТОП-100 государственных компаний Украины, сообщают в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

2 000 000 000 000 долларов может стоить мировой экономике к 2030 году глобальное потепление, отмечают в ООН, сообщают иностранные СМИ. Падение ВВП ожидается в 43 странах мира, прежде всего, в азиатском регионе.

Маргарита Андреева