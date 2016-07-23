Число жертв взрыва смертника в Кабуле возросло до 80 человек

Согласно сообщению афганских властей, смертников было трое, но у одного не сработало взрывное устройство, еще одного убили службы безопасности, сообщает Русская служба Би-би-си.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". Это первый крупный теракт, устроенный ИГ в Кабуле, хотя о присутствии группировки на востоке Афганистана было известно и ранее.

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Как сообщалось ранее, взрыв прогремел в толпе собравшихся на протестную акцию шиитов-хазарейцев.

Митингующие требовали, чтобы новая линия электропередач проходила через провинцию Бамиан, которая считается одной из самых экономически отсталых в Афганистане.

Предполагается, что ЛЭП будет проходить через территорию Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, а также Афганистана и Пакистана. Изначально планировалось, что ЛЭП пройдет через афганскую провинцию Бамиан, но позже эти планы были скорректированы.

Хазарейцы жалуются на дискриминацию в Афганистане, особенно острой ситуация была во время правления талибов в конце 1990-х: тогда многие из них сбежали в Пакистан, Иран и Таджикистан.

Движение "Талибан" осудило нападение. Представитель талибов разослал письмо в СМИ с заявлением, что они не имеют отношения к взрыву.

Президент Афганистана объявил воскресенье днем национального траура.