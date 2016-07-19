Во Львове правоохранители разоблачили подпольную АЗС, изъято более 10 тысяч литров горючего

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС во Львовской области, подпольная АЗС находилась на улице Моринецкой. Правоохранители изъяли автозаправочный комплекс, 4,5 тыс. литров дизтоплива и 6 тыс. литров бензина марки "А-95". Ориентировочная стоимость изъятого топлива - 250 тыс. грн.

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По данному факту составлен протокол по ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).

Как отметил первый заместитель начальника Главного управления ГФС во Львовской области Олег Стельмащук, с начала года это седьмая нелегальная АЗС, деятельность которой пресечена налоговой милицией области.

Шесть материалов уже передано в суды для принятия решений, из них по четырем - судами приняты решения о штрафных санкциях в отношении виновных и конфискации автозаправочных комплексов.