Гриценко подозревает, что Ющенко планирует нестандартные меры

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО рекомендует Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО воздерживаться от мыслей о возможных силовых мерах, направленных на урегулирование политического кризиса в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня журналистам.

“Меня очень тревожит тон сегодняшних выступлений Президента и слова, которые он употребляет. Это, в частности, “диктатура”, “переворот”, “антиукраинское”, “антигосударственное”, “вопреки интересам собственного народа” и тому подобное. Я хотел бы ошибиться, но такие слова, обычно, употребляют тогда, когда планируют следующие “нестандартные – силовые” меры. Я хотел бы рекомендовать Президенту воздержаться, даже в размышлениях, от каких-либо мер силового, чрезвычайного характера”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В связи с чем, он предостерег, что “вопрос безопасности и стабильности государства – это вопрос ключевой, главной ценности для нашей страны”.

“И если кто-то перейдет к каким-то силовым действиям, может получить очень сильное, по крайней мере политическое сопротивление. Потому что 360 голосов в парламенте могут принять любое решение”, - отметил народный депутат.