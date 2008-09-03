Министры-нашеукраинцы поблагодарили за внимание и ушли с заседания Кабмина

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК заявляет о нецелесообразности участия министров-нашеукраинцев в заседании правительства в связи с выходом фракции НУ-НС из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ВАСЮНИК заявил сегодня на заседании правительства.

«2 сентября в Верховной Раде произошли события, которые свидетельствуют об одностороннем отказе Блока Юлии Тимошенко – партнеров по коалиции - от выполнения обязательств, которые предусмотрены соглашением о создании демократической коалиции. Это нашло свое отражение в ряде несогласованных и, по сути, неконституционных решениях и отказе фракции БЮТ принять участие в заседании совета коалиции. Это подрывает принципы совместной деятельности коалиции, и де-факто привело к ее развалу, что и обусловило принятие решения фракции НУ-НС о выходе из коалиции», - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, именно по этим причинам министры от фракции НУ-НС заявляют о невозможности своего участия в сегодняшнем заседании правительства. «В связи с необходимостью проведения политических консультаций о будущем демократической коалиции министры от фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» считают невозможным свое участие. Вместе с тем министры будут выполнять свои обязанности в соответствии с соответствующим законодательством. Мы считаем, что возможность вернуться к эффективному сотрудничеству, еще не потеряна. Базой для продолжения совместной деятельности являются отказ от политики двойных стандартов, приоритет национальных интересов и безусловное выполнение положений коалиционного соглашения», - считает вице-премьер.

После этого И.ВАСЮНИК поблагодарил присутствующих за внимание и заявил, что министры-нашеукраинцы вынуждены покинуть сегодняшнее заседание правительства.