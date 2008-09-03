БЮТ отказывается говорить на языке ультиматума

Фракция БЮТ не намерена принимать решение о выходе из демократической коалиции.

Об этом сегодня в интервью корреспонденту УНИАН заявил член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

«Мы не собираемся своими действиями разваливать коалицию», - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что вчерашнее решение НУ-НС о выходе из коалиции выглядит, как очередная спланированная провокация Секретариата Президента.

По словам В.ПИСАРЕНКО, все законы, которые были вчера приняты, «принимались исключительно во благо народа».

Комментируя заявление НУ-НС, что коалиция может быть сохранена только в том случае, если БЮТ не будет преодолевать вето Президента на 4 принятые вчера законы, В.ПИСАРЕНКО отметил, что «БЮТ на языке ультиматума не общается».

Как сообщал УНИАН, БЮТ и Партия регионов во вторник, 2 сентября, приняли ряд законов о перераспределении власти в интересах Кабинета Министров и ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК покинул пленарное заседание, мотивировав это нежеланием «разваливать коалицию».

В блоке «Наша Украина – Народная Самооборона» такие действия БЮТ назвали изменой и созвали экстренное заседание фракции, на котором было принято решение о выходе из коалиции. По словам члена фракции Владимира АРЬЕВА, соответствующее решение было принято на заседании фракции. «За» проголосовали 29 народных депутатов, против - 9, воздержались – 6. В.АРЬЕВ также сообщил, что кроме народных депутатов в заседании фракции принимали участие члены правительства, избранные по квоте НУ-НС.