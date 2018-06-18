Неделя в цифрах

1 украинец погиб и 1 был травмирован в результате теракта в Ницце, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины.

По информации прокуратуры Франции всего в результате теракта пострадали 202 человека.

2 года прошло со дня авиакатастрофы, когда в небе над Донецкой областью пророссийские террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, в том числе 80 детей, которые находились на борту, погибли.

4 новых объекта пополнили список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщают иностранные СМИ.

11 человек были задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег, сообщают иностранные СМИ. Среди задержанных – сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан Черновецкий.

15 региональных офисов по поддержке развития малого и среднего бизнеса в Украине намерен организовать Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), сообщают в банке.

15 лет лишения свободы – максимальный срок, который "светит" гражданину РФ, старшему лейтенанту Алексею Седикову, захваченному в плен бойцами АТО под Троицким, сообщают в Службе безопасности Украины.

22 уроженца аннексированного Крыма, в том числе, журналисты и политические заключенные, включены в федеральный список террористов и экстремистов России, сообщил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

23 затонувших корабля разных эпох обнаружили греческие и американские археологи в Эгейском море, сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию Саутгемптонского университета.

27 человек погибли и 52 получили ранения в результате лобового столкновения двух поездов в Италии, между городами Андрия и Корато, сообщают иностранные СМИ.

40 лет исполнилось незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который был приговорен судом в Ростове-на-Дону к 20 годам заключения в колонии строгого режима 25 августа 2015 года.

50% доли в Ужгородской газовой площади за 1 500 000 евро приобрела словацкая газодобывающая компания Nafta у американской компании Cub Energy с активами в Украине, сообщают в Cub Energy.

72 вагона, следовавших из Украины в Казахстан и Киргизстан, были задержаны Россией в рамках новых ограничений украинского транзита, введенных с 1 июля, сообщают в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

78% опрошенных на неподконтрольной Украине части Донецкой области боятся восстановления/усиления боевых действий на территории их проживания, говорится в опросе социологического исследования, представленного "Фабрика мысли "Донбасс". На подконтрольной Украине территории такое беспокойство выражают 73% опрошенных.

253 народных депутата поддержали в первом чтении законопроект о создании базы данных ДНК украинских военнослужащих.

265 человек погибли в ходе неудавшегося военного переворота в Турции, сообщают иностранные СМИ. Из них больше половины – гражданские лица. Количество раненых оценивается в 1 500 человек.

За причастность к попытке госпереворота в стране задержаны более 2 800 человек. Аресты продолжаются.

750 грузовых вагонов приобрел у Крюковского завода в Украине Туркменистан, сообщают на предприятии. 342 килограмма кокаина были конфискованы правоохранителями Панамы в международном аэропорту Токумен, сообщают иностранные СМИ.

2 500 полицейских будут следить за правопорядком во время шествия крестного хода из Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области в Киев, сообщают в Национальной полиции Украины.

4 647 человек будут входить в состав контингента американских сил в Ираке после того, как США, согласно плану, отправит в Ирак для помощи в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" 560 военнослужащих дополнительно, сообщают иностранные СМИ.

12 913 участников АТО пролечились в госпиталях для ветеранов войны и участников АТО в Украине, сообщают в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны. 584 человека еще находятся на лечении.

30 000 гривень пыталась выручить от продажи собственного новорожденного ребенка 26-летняя украинка, но была задержана во время совершения сделки, сообщают в прокуратуре Киева.

35 000 человек из Венесуэлы организованно пересекли границу с Колумбией, чтобы приобрести товары первой необходимости на колумбийской территории, сообщают иностранные СМИ.

300 000 жителей Алеппо в Сирии не могут получить продукты питания и вещи первой необходимости, заявляют в офисе ООН по координации гуманитарных вопросов, передают иностранные СМИ.

387 400 человек были трудоустроены с начала года Государственной службой занятости Украины, сообщают в ведомстве.

50 000 000 евро на программу по борьбе с коррупцией в Украине намерена выделить Еврокомиссия, сообщил комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан.

5 200 000 000 гривень военного сбора заплатили украинцы с начала 2016 года, сообщают в Государственной фискальной службе.

Маргарита Андреева