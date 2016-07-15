ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия четыре выдающихся объекта

Как сообщает Русская служба Би-би-си, в список попала древняя система водоснабжения в Иране (Персидский кяриз). В нее входят акведуки, каналы, различные резервуары и водяные мельницы.

В течение столетий эта система поддерживала сельскохозяйственные районы Ирана, которые расположены в засушливой местности.

В Китае в список включен ландшафт наскального искусства Цзоцзян Хуашань.

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В Индии были включены руины Наланды Махавихара - это древний буддийский университет и монастырский комплекс, который сейчас пытаются возродить.

Также ЮНЕСКО включила в список религиозно-культовый центр Нан-Мадол, расположенный в Восточной Микронезии. Этот памятник представляет собой 99 мелких искусственных островков, при строительстве которых использовались базальт и коралловая галька.

Нан-Мадол сразу же попал в список объектов ЮНЕСКО, находящихся в опасности из-за строительства навигационного канала.

Как сообщал УНИАН, ранее ЮНЕСКО потребовала от Киева освободить от наружной рекламы буферные зоны Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры.