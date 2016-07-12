В РФ в список террористов включили 22 уроженца аннексированного Крыма – Джемилев

11:19, 12 июля 2016
Общество
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В федеральный список террористов и экстремистов России вошли 22 уроженца аннексированного Крыма.

Мустафа Джемилев, крымские татары / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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«Всего в федеральный список террористов и экстремистов РФ вошли 22 уроженца оккупированного Крымского полуострова, а также общественные организации, среди которых и Меджлис крымскотатарского народа», - написал он.

По словам Джемилева, в частности, в списке фигурируют журналисты Анна Андриевская и Николай Семена, а также ряд крымских журналистов, политзаключенных.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что в России находятся более 40 украинских политических заключенных.

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