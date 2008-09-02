Ультиматум от Януковича: коалиция должна признать, что ее нет

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в случае непереформатирования коалиции станет актуальным вопрос проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил журналистам.

Он отметил, что большинство, то есть коалиция, должна признать, что «ее не существует».

«Нужно переформатировать в парламенте большинство или идти на досрочные выборы», - подчеркнул лидер Партии регионов.

По его словам, «если мы не принимаем решения о переформатировании коалиции, тогда, безусловно, в повестке дня будет стоять вопрос досрочных выборов».

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что досрочные выборы не решат политических проблем и будут «истощать Украину».

По его словам, сегодня ни одна из политических сил не хочет проведения досрочных выборов.

Отвечая на вопрос о возможности создания коалиции в составе БЮТ и Партии регионов, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Ничего нереального не бывает», отметив, что «сегодня такого предложения не было ни со стороны Партии регионов, ни со стороны других партий».