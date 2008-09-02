Кириленко заявил о беспрецедентном шаге со стороны БЮТ

Фракция БЮТ отказалась принять участие в заседании Совета коалиции, которое было запланировано на 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание пришли только представители фракции НУНС и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Как заявил лидер фракции НУНС Вячеслав КИРИЛЕНКО, такое поведение БЮТ является беспрецедентным.

По его словам, на заседании Совета коалиции НУНС собирался предложить БЮТ вернуться к рассмотрению вопроса о внесении в повестку дня 4 законопроектов – о временных следственных комиссиях ВР, об изменениях в законы о Конституционном Суде, СБУ и Кабинете министров.

В частности, В.КИРИЛЕНКО отметил, что эти законопроекты, которые были внесены в повестку дня по результатам общего голосования БЮТ и Партии регионов, должны быть исключены и не рассматриваться.

Кроме того, на заседании Совета коалиции должна была быть согласована позиция относительно постановления об оценке событий в Грузии.

Такое поведение БЮТ В.КИРИЛЕНКО назвал «далеко не партнерскими отношениями».

По его словам, возникает мысль, что БЮТ и в дальнейшем будет голосовать совместно с Партией регионов, а коалицию будет использовать только для отчета перед избирателями.