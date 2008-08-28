Литвин говорит, что некоторые страны пользуются Украиной как кнутом

Председатель фракции Блока Литвина в Верховной Раде Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Украина должна инициировать введение моратория на признание новых государств в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

В.ЛИТВИН назвал сегодняшнюю позицию официальной власти относительно событий в Грузии «последовательной в своей необъективности».

Он раскритиковал то, что Украина все больше склоняется в сторону одной из сторон конфликта и теряет возможность быть третьей стороной. Депутат считает, что сегодня большинство политических сил в Украине думают не о международном праве, а о том, как обеспечить себе голоса на следующих президентских выборах и с этой целью раскалывают страну на сторонников и противников той или другой стороны конфликта.

Также В.ЛИТВИН раскритиковал то, что некоторые страны пытаются использовать Украину «как кнут в чужих руках». Он подчеркнул, что экономические интересы рано или поздно начнут преобладать, а Украина потеряет от непосредственного участия в конфликте на стороне одной из сторон.

Депутат убежден, что сегодня разрешить конфликт можно только путем диалога. Он считает, что лучше было бы вернуться к так называемому “нулевому варианту”, причем это касается не только признания независимости Абхазии и Южной Осетии, но и Косово.

Кроме того, В.ЛИТВИН отметил, что Украина должна была бы стать инициатором созыва разных международных встреч по урегулированию этого конфликта, в частности и заседание Совета безопасности ООН на высшем уровне.

Говоря о ситуации в Украине, политик назвал абсурдным разговоры о том, что в стране может повториться “грузинский вариант”. В то же время он выразил убеждение, что необходимо наводить жесткий порядок и пресекать любые попытки проведения референдумов на территории Украины, в основе которых будут вопросы территориальной целостности страны.

Также В.ЛИТВИН предложил усилить в Украине контроль относительно существования двойного гражданства. Он напомнил, что представители возглавляемой им фракции внесли соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. По мнению политика, на это необходимо идти, чтобы навести порядок в стране.