Медведев: указы Ющенко о пребывании ЧФ РФ в Украине - эмоции

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно пребывания Черноморского флота в Севастополе «эмоциями».

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом Д.МЕДВЕДЕВ заявил сегодня в Душанбе.

"Проблема флота должна решаться на основании двух юридических фактов. Первый факт - это заключение специального соглашения о флоте", - сказал Д. МЕДВЕДЕВ. При этом Президент РФ подчеркнул, что любое международное соглашение имеет большую силу, чем указы местных властей.

"Во-вторых, Черноморский флот является интегрированной частью российских Вооруженных сил, которые подчиняются Верховному главнокомандующему. Все остальное - это эмоции, я их не хочу комментировать", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 13 августа 2008 года, после того, как корабли ЧФ РФ отправились в зону грузино-югоосетинского конфликта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота Российской Федерации, которые находятся на территории Украины.

Порядком, среди прочего, устанавливается, что для пересечения границы Украины военными кораблями или самолетами ЧФ РФ командование флота не позже чем за 72 часа посылает через штаб ВМС Вооруженных сил Украины в Генштаб ВСУ соответствующее сообщение.