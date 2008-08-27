Ющенко считает, что коалиция должна пройти тест на существование

Во время третьей сессии Верховной Рады Украины парламент должен принять законы, определенные коалиционным соглашением как первоочередные.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ накануне открытия очередной сессии парламента.

Оценивая значение третьей сессии Верховной Рады Украины, Президент выразил убеждение, что она станет настоящим тестом на существование коалиции.

«Судьба коалиции сегодня в руках самой коалиции, а не Конституционного Суда Украины. Согласованное результативное голосование станет наиболее действенным доказательством того, что коалиция существует, чего искренне хочет Президент Украины», - сказал он.

По мнению главы государства, достижение определенных целей нуждается в консолидации внутри коалиции.

В этой связи Президент Украины предложил активизировать работу Совета коалиции, который должен: обеспечить согласование позиций партнеров по коалиции; предложить согласованную повестку дня работы парламента, в которую обязательно должен быть включен и ряд законопроектов, на необходимость принятия которых неоднократно указывал глава государства.

Президент отметил то, что первоочередной задачей, стоящей в повестке дня, для Коалиции демократических сил остается выполнение Коалиционного соглашения в части принятия парламентом законопроектов, которые были определены в соглашении как первоочередные.

В частности, Президент напомнил, что на сегодняшний день полностью реализованы всего три пункта соответствующего дополнения, пять пунктов реализованы частично, отрицательное решение было принято по трем законопроектам.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, одними из первых вопросов, которые должны быть включены в повестку дня третьей сессии, являются:

принятие в целом тех проектов законов, которые были приняты парламентом за основу («Об оппозиции», «О внесении изменений в закон Украины «О местных государственных администрациях», «О внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении»);

срочное принятие новой редакции закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». Ведь «ручное управление» процессом государственных закупок, которое осуществляется сегодня правительством в соответствии с одобренным им Временным порядком, вызывает все больше замечаний;

результативное голосование за неоднократно проваленный законопроект об отмене льгот народных депутатов Украины.

Что касается итогов реализации коалиционного соглашения в целом, то они являются еще более неутешительными. Среди почти двухсот законопроектов, предусмотренных Программой коалиции, на сегодняшний день в парламент внесено 42, а принято в целом всего 11.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил необходимость завершения Украиной процесса выполнения обязательств, взятых при вступлении во Всемирную торговую организацию, которые должны соблюдаться безоговорочно, в частности, принятие закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Таможенном тарифе» с учетом предложений Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО также напомнил о необходимости принятия всех законопроектов, связанных с подготовкой Украины к проведению финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Говоря о необходимости принятия принятых в первом чтении законопроектов относительно проведения судебной реформы, которые инициировал глава государства, В.ЮЩЕНКО в который раз призвал не рассматривать предлагаемые законодательные изменения с позиции отдельных личностей, которые возглавляют сегодня те или другие судебные инстанции. «Эти законопроекты нужны украинскому народу и государству, которое взяло на себя соответствующие обязательства перед европейским сообществом», - отметил он.

Президент также напомнил о пакете антикоррупционных законопроектов, которые были приняты в первом чтении еще в декабре 2006 года и до сего времени не рассматривались парламентом.

Речь шла также о необходимости принятия ряда экономических законопроектов.

Президент выразил надежду, что парламент накануне 75-й годовщины Голодомора поддержит его законодательную инициативу об установлении ответственности за отрицание Голодомора.