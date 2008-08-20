Тимошенко поблагодарила за эвакуацию украинцев из Грузии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поблагодарила авиакомпании «Южные авиалинии», «Донбассаэро» и «Украинская авиационная транспортная компания» за эвакуацию украинских граждан из Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на заседании Кабмина.

Она напомнила, что правительство сделало все возможное для того, чтобы все граждане Украины были эвакуированы из Грузии во время конфликта.

По ее словам, для этого надо было найти авиакомпании и экипажи, которые согласились бы перевезти украинских граждан.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство обращалось ко многим авиакомпаниям, однако согласились помочь только три компании: «Южные авиалинии», «Донбассаэро» и «Украинская авиационная транспортная компания».

Также Ю.ТИМОШЕНКО вручила Благодарности правительства и премьер-министра некоторым членам экипажей, принимавшим участие в эвакуации украинских граждан.