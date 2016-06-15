В НАБУ требуют снятия неприкосновенности с депутата Онищенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, Онищенко подозревается в причастности к злоупотреблениям при реализации газа, добытого при совместной деятельности с ПАО "Укргазовидобування".

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"Сегодня утром по результатам расследования мной как процессуальным руководителем в производстве было подготовлено и направлено в приемную генерального прокурора в Верховную Раду представление на дачу согласия на задержание и арест народного депутата Онищенко», - сказал антикоррупционный прокурор.

Отвечая на вопрос, где находится Онищенко, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сказал: "В Украине".

Ранее 15 июня СМИ сообщили, что НАБУ проводит обыск в приемной нардепа Онищенко.