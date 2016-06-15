В НАБУ требуют снятия неприкосновенности с депутата Онищенко
Национальное антикоррупционное бюро подготовило и передало сегодня в Генеральную прокуратуру Украины представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата от группы "Воля народа" Александра Онищенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
По его словам, Онищенко подозревается в причастности к злоупотреблениям при реализации газа, добытого при совместной деятельности с ПАО "Укргазовидобування".
Читайте такжеВ "Народном фронте" рассказали, каких кандидатов в ЦИК подавали на рассмотрение Порошенко
"Сегодня утром по результатам расследования мной как процессуальным руководителем в производстве было подготовлено и направлено в приемную генерального прокурора в Верховную Раду представление на дачу согласия на задержание и арест народного депутата Онищенко», - сказал антикоррупционный прокурор.
Отвечая на вопрос, где находится Онищенко, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сказал: "В Украине".
Ранее 15 июня СМИ сообщили, что НАБУ проводит обыск в приемной нардепа Онищенко.