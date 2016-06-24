Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины – Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня журналистам после заседания правительства.

«В любом случае Великобритания остается нашим ключевым другом и партнером, и наше партнерство построено на совместном понимании свободы и общем понимании ценностей. Поэтому говорить, что мы потеряли одного из наших ключевых партнеров или друзей, - совершенно не стоит и наше сотрудничество, наше взаимодействие однозначно будет развиваться дальше», - заявил он.

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Как известно, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.