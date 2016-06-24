Brexit не повлияет на решение ЕС о безвизовом режиме для Украины - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил сегодня журналистам после заседания правительства, отвечая на вопрос, повлияет ли Brexit на предоставление Украине безвизового режима со стороны ЕС.

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«Ключевые вопросы, такие как безвизовый режим, - они однозначно не окажутся на каком-то дополнительном треке, дополнительном направлении. Здесь у нас есть политическая позиция всех стран ЕС», - сказал он.

Министр напомнил, что единственным условием предоставления Украине безвизового режима является выполнение всех требований Евросоюза.

«Я говорил со многими представителями стран (ЕС), мы анализировали разные варианты голосования в Британии, и политическая позиция была однозначно четкой – сначала выполнение Украиной всех обязательств, а Европейская комиссия четко сказала, что мы их выполнили. Сейчас одобрение Европарламентом механизма оценки миграционных рисков в случае возникновения таких рисков. Это, я надеюсь, будет сделано до летней паузы, и затем, соответственно, политическое решение. Причем политическое решение отдельно по каждой стране. Вот это и есть ключевой элемент политической позиции, и над этим будем работать», - подчеркнул Климкин.

«Сейчас мы должны дополнительно работать с Европарламентом, было очень много встреч, процесс нужно ускорять», - добавил он.

Как известно, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.