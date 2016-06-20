Проведение встречи глав стран "нормандской четверки" до саммита НАТО "вряд ли возможно" - Кремль

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

«Все страны «нормандской четверки» желали бы проведение такой результативной встречи – это соответствует действительности. С точки зрения того, что пока нет необходимых предпосылок для проведения такой встречи – это не соответствует действительности», - сказал Песков.

«Предпосылки могли бы возникнуть только в случае демонстрации украинской стороной готовности предпринять те шаги, которые четко прописаны в Минских соглашениях. Пока, к сожалению, такой готовности не демонстрируется, а не имея сколько-нибудь ощутимых перспектив на результативность – проведение встречи на высшем уровне вряд ли возможно», - заявил Песков.

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На уточняющий вопрос УНИАН он также подчеркнул, что пока нет никаких предпосылок для проведения такой встречи до саммита НАТО в Варшаве, о чем сообщает немецкая пресса.

«Минские договорённости являются сейчас безальтернативной платформой для урегулирования, и какие-то вольные чтения Минских договорённостей могут привести к их слому», - сказал Песков.

Как сообщалось, накануне немецкая Stuttgarter Zeitung, ссылаясь на источники в немецком правительстве, сообщила, что встреча в «нормандском формате» может состояться в начале июля перед саммитом НАТО.

«Мы стремимся обеспечить создание нового своевременного издания Минского саммита», - сказали газете в правительственных кругах. Речь о четырехсторонней встрече, в которой должны принять участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, а также президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко.

По данным газеты, подготовительное совещание с участием представителей всех четырех государств прошло на прошлой неделе. В идеале встреча должна состояться до саммита НАТО, который пройдет в Варшаве 8-9 июля, чтобы снизить напряжение, отмечает издание.

Российская сторона требует выполнения политической части Минских соглашений в ситуации продолжающейся российской оккупации захваченного Донбасса.

17 июня президент РФ Владимир Путин предложил отменить АТО на Донбассе, несмотря на «акты насилия в зоне разграничения», и заняться политическими преобразованиями.

«Как можно проводить какие-то выборы, как вообще можно говорить о проведении выборного процесса в условиях проведения антитеррористической операции? Где-то в мире это проводится? Надо, в конце концов, это отменить, надо заняться восстановлением экономики, гуманитарной сферы, ничего же не делается», - заявил Путин.

«Откладывать решение этих вопросов, ссылаясь на акты насилия в зоне разграничения, – это просто отговорка, предлог, чтобы ничего не делать», - добавил президент РФ.

Путин заявил, что обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах. «А кто вам сказал, что стреляют те люди, которых вы называете сепаратистами? Они говорят, что стреляют представители украинской армии. Одни постреляли, другие ответили. Вот тебе и перестрелка. И под этим что, не нужно проводить политических преобразований? Наоборот, нужно как можно быстрее провести политические преобразования, которые лягут в основу окончательного урегулирования в сфере безопасности», - добавил он.