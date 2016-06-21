Украина надеется на мудрый выбор британцев относительно Brexit – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Петр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сегодня в Париже.

«Мы хотели бы видеть Европу сильной и объединенной. Это - залог дальнейшего успеха ЕС, и это отвечает стремлениям украинского народа. И второе – мы бы хотели видеть Европу солидарной с Украиной», - заявил Порошенко.

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«Мы очень надеемся на мудрый выбор британцев тносительно Brexit. Мы уверены в том, что ценности, которые объединили ЕС, являются незыблемыми, и в будущем Европа преодолеет вызовы и останется сильной и объединенной», - добавил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 21 июня, находится с рабочим визитом во Франции.

Референдум по выходу из ЕС состоится в Великобритании 23 июня.