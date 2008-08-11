Грузию бомбят 50 самолетов

Россия задействовала более 50 военных самолетов для бомбардировок грузинской территории. Об этом, как сообщает AFP, заявило министерство иностранных дел республики.

По данным МИДа, авиаудары по грузинской территории продолжаются. Бомбардировкам, как сообщается, подверглась деревня Коджори неподалеку от Тбилиси, одна из бомб упала в районе горы Махат в грузинской столице. Российская сторона пока не комментировала эту информацию.

Ранее грузинские власти сообщили, что в результате российских авианалетов, целью которых являются военные объекты, погибли несколько десятков человек, десятки военнослужащих и мирных жителей были ранены, напоминает Лента.ру . Замглавы Генштаба РФ Анатолий Ноговицын признал факт бомбардировок. Он заявил, что атаки проводятся по объектам "второго эшелона", откуда, по данным российской разведки, могут выдвинуться подразделения в зону осетинского конфликта.