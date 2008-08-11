Грузию бомбят 50 самолетов
Россия признала факт бомбардировок
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По данным МИДа, авиаудары по грузинской территории продолжаются. Бомбардировкам, как сообщается, подверглась деревня Коджори неподалеку от Тбилиси, одна из бомб упала в районе горы Махат в грузинской столице. Российская сторона пока не комментировала эту информацию.
Ранее грузинские власти сообщили, что в результате российских авианалетов, целью которых являются военные объекты, погибли несколько десятков человек, десятки военнослужащих и мирных жителей были ранены, напоминает Лента.ру . Замглавы Генштаба РФ Анатолий Ноговицын признал факт бомбардировок. Он заявил, что атаки проводятся по объектам "второго эшелона", откуда, по данным российской разведки, могут выдвинуться подразделения в зону осетинского конфликта.