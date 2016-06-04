Правительство ФРГ: Реформа судебной системы в Украине будет способствовать борьбе с коррупцией

Об этом в пятницу, 3 июня, заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.

По его словам, принятая реформа Конституции - "важный шаг для усиления независимости и прозрачности органов юстиции в Украине, что будет способствовать борьбе с коррупцией".

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Правительство Германии призывает Киев и в дальнейшем продвигаться по пути реформ, приводит слова Зайберта агентство dpa.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июня приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» (№3524).

За данное решение проголосовали 335 народных депутатов.

Документ направлен на обеспечение независимости судебной власти, повышение требований и профессиональных стандартов к судейскому корпусу, ограничение иммунитета судей до функционального, оптимизацию системы судоустройства, а также обеспечения непрерывной и эффективной работы органов судебной власти на переходный период.