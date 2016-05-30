Ляшко заявляет, что против него готовится выброс компромата из "черной бухгалтерии" Партии регионов

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Предупреждаю общество, что в информпространство готовится выброс информации о том, что якобы я или Радикальная партия получали финансирование от Партии регионов. Информация об этом якобы содержится в так называемой черной бухгалтерии регионалов, которую передал НАБУ бывший заместитель председателя СБУ Виталий Трепак", - написал Ляшко.

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Ляшко считает, что это – спецоперация, разработанная спецслужбами по заказу президента Петра Порошенко.

"Заказчики вымышленного против нас компромата постараются дискредитировать нас и под этим предлогом провалить в парламенте голосование за создание ВСК по расследованию коррупции президента и его окружения. Обвиняя нас в коррупции, президент Порошенко преследует цель расправиться с нами за нашу оппозиционную политическую позицию", - написал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время на пресс-конференции в Киеве генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в списках "черной бухгалтерии Януковича" фигурируют фамилии представителей политических партий, которые сегодня на слуху.

Напомним, бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак в интервью изданию "Зеркало недели" заявил, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряда бывших и действующих высокопоставленных чиновников. Он рассказал о "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на сумму почти 2 млрд долларов.