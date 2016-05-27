Постпред России при ОБСЕ: направление на Донбасс полицейской миссии не согласовано

Об этом УНИАН сообщили в МИД РФ. «Вопрос о вооружении наблюдателей Специальной мониторинговой миссии или направлении на Донбасс некоей полицейской миссии, в отличие от того, что заявляют некоторые представители Украины, еще не согласован. Он должен решаться в рамках Контактной группы с представителями Донбасса. Односторонние заявления, пропагандистские «вбросы» значительно ухудшают условия работы СММ, затрудняют взаимодействие с местными властями», - сказал Лукашевич.

Читайте такжеЛидеры "нормандской четверки" поддержали развертывание полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Как сообщал УНИАН, пресс-служба главы Украинского государства по результатам телефонных переговоров лидеров «нормандской четверки» в ночь на 24 мая сообщила, что президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин поддержали развертывание полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

«Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и начали консультации по этому вопросу», - говорится в сообщении.

Вместе с тем 24 мая в Кремле заявили, что поддерживают деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, а не полицейской.