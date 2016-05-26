В МИД РФ отрицают существование договоренностей о полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, передает Украинская правда.

"Предложения украинской стороны некорректны", - сказала она.

При этом Захарова заявила, что никакой договоренности о создании такой миссии нет и не было, ни в рамках нормандской четверки, ни в ОБСЕ.

"Никаких договоренностей о создании полицейской миссии или вооруженного компонента миссии ОБСЕ не принималось", - заявила она.

По ее словам, сейчас обсуждаются два вопроса. В частности, как улучшить ситуацию на линии разграничения. Захарова обвинила Украину в попытках занять "серую зону".

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"ОБСЕ предложило создать на линии разграничения демилитаризированные зоны и отправить туда наблюдателей ОБСЕ. Мы не против, чтобы наблюдатели могли носить легкое оружие", -с казал Захарова.

При этом она в очередной раз заявила, что эти вопросы нужно обсуждать с боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал УНИАН, 24 мая президент Петр Порошенко провел ночной телефонный разговор в нормандском формате с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентами Франции Франсуа Олландом и РФ Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждался вопрос развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.