Два истребителя ВВС США столкнулись над Атлантикой

20:31, 26 мая 2016
Политика
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Два американских истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet столкнулись над Атлантическим океаном утром 26 мая, примерно в 40 километрах от побережья Северной Каролины.

Super Hornet / en.wikipedia.org

Об этом сообщает Meduza.

Всем четырем членам экипажей удалось катапультироваться. Их подобрало в океане рыболовное судно, после чего они были на вертолете доставлены в больницу, сообщает Береговая охрана США.

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Причины происшествия расследуются, сообщает ABC.

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