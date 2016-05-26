Два истребителя ВВС США столкнулись над Атлантикой
20:31, 26 мая 2016Политика
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Два американских истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet столкнулись над Атлантическим океаном утром 26 мая, примерно в 40 километрах от побережья Северной Каролины.
Пилотам удалось катапультироваться / en.wikipedia.org
Об этом сообщает Meduza.
Всем четырем членам экипажей удалось катапультироваться. Их подобрало в океане рыболовное судно, после чего они были на вертолете доставлены в больницу, сообщает Береговая охрана США.
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Причины происшествия расследуются, сообщает ABC.
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