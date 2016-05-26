Два истребителя ВВС США столкнулись над Атлантикой

Об этом сообщает Meduza.

Всем четырем членам экипажей удалось катапультироваться. Их подобрало в океане рыболовное судно, после чего они были на вертолете доставлены в больницу, сообщает Береговая охрана США.

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Причины происшествия расследуются, сообщает ABC.