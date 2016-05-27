Стоит ли судиться, если не нравятся Горишни Плавни

19 мая 2016 года Верховная Рада Украины, в соответствии с требованиями Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», приняла Постановление «О переименовании отдельных населенных пунктов и районов» (проект № 4085).

Таким образом парламент одобрил смену названий ряда населенных пунктов страны (в основном, сел). Вместе с тем, в список попали и несколько городов, среди которых два крупных: Днепропетровск, который получил новое название «Дніпро» и Днепродзержинск, которому вернули историческое название – «Кам’янське».

Смена названий сразу же стала одной из ключевых тем для обсуждения и, вполне вероятно, может вызвать общественный резонанс сродни тому, который наблюдается сейчас вокруг вопроса с переименованием Кировограда.

Действительно, несогласные с подобными изменениями имеют право в судебном порядке отстаивать свою позицию по данному вопросу. Соответствующая процедура детально регламентирована Кодексом административного судопроизводства, а именно статьей 171-1, которая предусматривает право на обжалование постановлений Верховной Рады Украины. В соответствии с требованиями данной нормы, такого рода споры рассматриваются Высшим административным судом Украины, который выступает в роли суда первой инстанции, с возможностью дальнейшего пересмотра Верховным Судом Украины.

Основными аргументами истцов могут выступать как возможные нарушения, допущенные в ходе принятия Верховной Радой такого постановления, так и доказывание того, что старое название населенного пункта не содержало в своей этимологии символики коммунистического тоталитарного режима.

Кстати, именно второй способ использовался в попытке оставить старое название Днепропетровску – предлагалось сменить происхождение названия города от названия реки «Днепр» и «Петровск» - в честь Святого Петра. В то же время, согласно мнению Украинского института национальной памяти, как учреждения, на основании рекомендаций которого происходит переименование населенных пунктов, подобные хитрости просто недопустимы.

На сегодняшний день своим правом на обжалование постановлений парламента о смене названий воспользовались два населенных пункта – город Червонозаводское Полтавской области, который был переименован в Заводское и поселок городского типа Комсомольское Харьковской области, получивший, после переименования, название Слобожанское. Оба дела пребывают в производстве Высшего административного суда Украины, но учитывая то, что над сменой названий работали целые группы специалистов соответствующих отраслей, перспективы удовлетворения заявленных требований крайне низки. Еще ниже вероятность обжалования по подобным основаниям смены названий бывших Днепропетровска и Днепродзержинска, поскольку в наименовании обоих городов содержалась явная коммунистическая символика. Не говоря уже о Комсомольске, переименованном в Горишни Плавни, что вызвало небывалый ажиотаж в социальных сетях и разделение общества на сторонников и противников именно такого названия.

В этой связи, жителям переименованных населенных пунктов не остается ничего иного, как принять соответствующие изменения.

Иван Божко, адвокат Днепропетровского офиса ЮФ «Ильяшев и Партнеры»