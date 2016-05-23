Аваков анонсировал запуск новых проектов в реформе МВД

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"несколько новых проектов (шагов) реформы МВД – в том числе создание системы подлинно обновленных Сервисных центров МВД по всей стране, завершение формирования спецподразделения КОРД, создание новой системы участковых инспекторов, реформа криминального блока" , - говорится в сообщении.

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Он также отметил, что 30 мая состоится запуск патрульной полиции в Мариуполе.

Как сообщал УНИАН, ранее глава МВД заявил, что в течение месяца будет объявлен повторный конкурс кандидатов в патрульной полиции. Министр отметил недобор в ряды патрульной полиции через жесткий отбор кандидатов.