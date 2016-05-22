Порошенко едет в Турцию

10:07, 22 мая 2016
Политика
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22-23 мая президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Турцию.

president.gov.ua

Там он примет участие во Всемирном гуманитарном саммите, который пройдет в Стамбуле, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Президент Украины выступит в рамках пленарного заседания, а также примет участие в работе круглого стола, посвященного роли политического лидерства в предотвращении и прекращении конфликтов.

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Программой визита также предусмотрены двусторонние встречи Порошенко с главами государств и правительств, участвующих в саммите.

Отмечается, что подготовка саммита, который станет первым мероприятием такого рода, длилась три года под эгидой ООН.

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