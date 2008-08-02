Украинский фрегат снял с борта символику НАТО

Сегодня в полночь, 2 августа, фрегат Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины «Гетьман Сагайдачний» завершил участие в операции НАТО по выявлению и предотвращению террористических действий «Активные усилия».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны.

Одновременно корабль вышел из оперативного подчинения командованию морского компонента Объединенных вооруженных сил НАТО «Юг», расположенному в итальянском городе Неаполь. Соответственно, на борту фрегата был спущен флаг НАТО и снята символика Североатлантического альянса – сине-белая «роза ветров».

Согласно предварительной оценке командира похода – начальника Центра морских операций Военно-Морских сил ВС Украины капитана II ранга Дениса БЕРЕЗОВСКОГО, трехмесячное участие фрегата в НАТОвской операции было успешным.

«Безусловно, детальное подведение итогов участия «Гетьмана Сагайдачного» в «Активных усилиях», включая оценки НАТОвских специалистов, еще впереди. Но главное понятно уже сейчас: мы способны выполнять серьезные задачи в Средиземном море в течение продолжительного времени», - отметил командир похода.