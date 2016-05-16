Гройсман завтра посетит Одессу

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, Гройсман ознакомится с ходом проведения текущих средних ремонтных работ на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-28 "Одесса - Южное", а также с работой и характеристиками передвижного габаритно-вагонного комплекса.

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В программе поездки - участие в открытии лабораторно-производственного комплекса компании "Интерхим", ознакомление с ее производственными мощностями и участие в совещании по проблемным вопросам развития отечественной фармакологической отрасли.

Также запланирован осмотр строительства и ознакомление с перспективами создания нового таможенного терминала, с производственными мощностями Одесского морского торгового порта и посещение Центра предоставления административных услуг.