Парубий отмечает приоритетность судебной реформы в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Рада".

Отвечая на вопрос о сотрудничестве Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы и его сегодняшней встречи с президентом ПАСЕ, Парубий отметил, что в частности, обсуждались вопросы Минских договоренностей и реформ в Украине. Спикер отметил приоритетность судебной реформы.

"Совместно с президентом ПАСЕ и с другими нашими партнерами, когда я им говорю о своих прерогативах, они полностью согласны, что судебная реформа является задачей номер один сегодня для Украины", - сказал председатель парламента.

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Кроме того, во время встречи сообщил о том, что ввел в парламенте "идею создания площадки по обсуждению Минских соглашений". "И заявил те тезисы, которые я часто говорил, что пока Российская Федерация не выполнит первый пункт Минских соглашений - прекращение огня - до тех пор трудно говорить о выполнении каких-либо других пунктов", - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля Верховная Рада предварительно одобрила законопроект “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)”.