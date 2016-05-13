США приветствуют назначение Луценко генпрокурором

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента Петра Порошенко.

Порошенко сегодня провел телефонный разговор с Байденом, в ходе которого тот поприветствовал назначение Луценко генпрокурором.

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Кроме того, как сообщает пресс-служба главы государства, американский вице-президент подтвердил готовность США оказывать поддержку Украине на пути реформы прокуратуры и в борьбе с коррупцией.

Байден также отметил важность законодательных изменений по внедрению в Генпрокуратуре генеральной инспекции.

Напомним, 12 мая Верховная Рада поддержала назначение Луценко генпрокурором, а Порошенко сразу же подписал соответствующий указ.

Сам Луценко заявил, что видит себя на этой должности не более чем на полтора года.

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