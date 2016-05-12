Как Рада назначала Луценко-генпрокурора (фоторепортаж)

Ради этого украинский парламент сегодня внес изменения в законодательство, позволяющие назначить главой ГПУ человека без юридического образования. Президент Украины Петр Порошенко сразу же подписал соответствующий закон и внес в Верховную Раду представление о назначении Луценко генпрокурором. Профильный парламентский комитет рекомендовал назначить лидера фракции БПП на эту должность, и уже на вечернем пленарном заседании парламент приступил к рассмотрению этого вопроса.

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Не обошлось без потасовок в Раде перед голосованием. Нардепы от БПП заблокировали парламентскую трибуну чтобы... не дать заблокировать трибуну депутатам от Радикальной партии Олега Ляшко.

Представить кандидатуру Луценко перед Радой Порошенко пришел лично.

Однако в конечном итоге 264 нардепа "дали добро" на назначение Луценко генпрокурором. Порошенко сразу же подписал назначение и тут же Рада лишила Луценко депутатсткого мандата.