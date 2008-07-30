Беженец из коалиции обещает назвать поименно тех, кто крышует контрабанду

Народный депутат Украины Игорь РЫБАКОВ (фракция БЮТ), который вышел из состава коалиции, обещает в ближайшее время раскрыть коррупционные схемы коалиции и правительства.

Об этом он заявил в интервью “Газете по-украински” от 30 июля этого года.

“Коалиция не хотела прислушаться, почему я из нее вышел. В ближайшее время раскрою коррупционные схемы, которые стали причиной моего несогласия с нынешней позицией коалиции и правительства. Вместе с ними я лишь готов голосовать по отдельным законопроектам, которые нужны государству”, - сказал И.РЫБАКОВ.

Он заметил, что намерен “назвать поименно” тех, кто “крышует” контрабандные схемы по конкретному направлению”, какие товары используют в качестве контрабанды. “В подтверждение могу предоставить официальные документы. Контрабанда газа - это наибольшие потери для государства и для госбюджета. Свыше 27 млрд. грн.! Мы не приняли бюджет, и позволили, чтобы его обворовали на такую сумму”, – отметил И.РЫБАКОВ.

В то же время депутат заверил, что «ни при каких условиях не вернется в коалицию», хотя, по его словам, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО просила его вернуться.

“Мы неоднократно общались. Она хотела услышать причины моего выхода из коалиции. Просила, чтобы вернулся. Я не согласился. И вы видите - против меня идет черный пиар. Депутаты-”бютовцы”, вместо того, чтобы поливать меня грязью, лучше занимались бы искоренением коррупции. Я для них недостойный и опасный человек, потому что не даю грабить Украину”, - сказал он.

И.РЫБАКОВ также опроверг слухи о том, что его выход из коалиции инициировал глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА. По словам депутата, он давно знаком с В.БАЛОГОЙ. “И раньше это не вызывало ни у кого никакой реакции. Когда же вышел из коалиции, начали говорить, что я танцую под чью-то дудку. Я – независимый политик. И все решения принимаю самостоятельно”, - заверил И.РЫБАКОВ.

Он также рассказал, что в прошлом году, в декабре, ему предлагали возглавить таможню, но он не согласился с условиями.

“Расскажу о них, если Ю.ТИМОШЕНКО со своей командой будут продолжать меня очернять. И сообщу, на каких условиях пошел работать В.ХОРОШКОВСКИЙ на таможню”, - добавил И.РЫБАКОВ.

Он также отметил, что не пойдет на внеочередное заседание Верховной Рады 31 июля.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины И.РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.