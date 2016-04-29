Порошенко назначил Днепрова руководителем аппарата АП

Петр Порошенко уволил Алексея Днепрова с должности заместителя главы администрации президента (АП).

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. Читайте такжеПорошенко назначил волонтера Бирюкова своим внештатным советником Другим указом президент назначил Днепрова на должность руководителя аппарата администрации президента.

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