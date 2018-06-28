Неделя в цифрах

1 должность – министра здравоохранения – остается вакантной в новом Кабмине, за который проголосовало 239 народных депутатов при 226 необходимых.

2 причины увольнения Сергея Гайдука с должности командующего Военно-морскими силами ВСУ назвал президент Украины Петр Порошенко. Это – недостатки в выполнении служебных обязанностей и низкий авторитет.

3 инцидента при участии российских истребителей в ВМС США произошли над Балтикой, сообщают иностранные СМИ. Так, российские самолеты совершили два очень близких пролета рядом с американским эсминцем «Дональд Кук», а позже во время планового полета в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем самолет-разведчик ВВС США RC-135 был перехвачен российским Су-27, который совершал «непредсказуемые и агрессивные маневры».

3 российских телеканала решением Национального совета по телевидению и радиовещанию были изъяты из украинской сети телевещания, сообщают в ведомстве.

3 боевых вертолета Вооруженных сил Украины Ми-24П вернулись в Украину из Либерии в связи с сокращением миссии ООН, в которой принимают участие украинцы, сообщают в Министерстве обороны Украины.

4 месяца – с 11 мая по 6 сентября – продлится ограничение работы станции киевского метрополитена «Вокзальная» из-за планового капитального ремонта эскалаторов, сообщают в КП «Киевский метрополитен».

4 картины голландских художников ХVII-ХVIII века, похищенные в 2005 году из музея в городе Хорн Королевства Нидерланды, были найдены сотрудниками Службы безопасности Украины в ходе спецоперации, которая проходила в 10 регионах Украины в течение 4 месяцев, сообщают в СБУ.

6 граждан Российской Федерации, которые приговорены к лишению свободы в Украине, но хотят отбывать наказание на родине, Министерство юстиции РФ просит Украину выдать российской стороне, сообщают российские СМИ.

7,8 балла составила магнитуда землетрясения на северо-западном Тихоокеанском побережье Эквадора, сообщают иностранные СМИ. Жертвами стихии стали 77 человек, еще 600 получили ранения.

8 правил игры в футбол, которые будут действовать с сезона 2016/2017, были изменены, сообщают на сайте Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

14 национальных мужских баскетбольных сборных – Хорватии, Сербии, Черногории, Македонии, Испании, Боснии и Герцеговины, Литвы, России, Словении, Италии, Греции, Израиля, Польши и Турции – были отстранены Международной федерацией баскетбола (FIBA) от участия в чемпионате Европы 2017 года и квалификации к турниру, сообщают иностранные СМИ.

15 лет лишения свободы для каждого из российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, с конфискацией имущества и запретом в течение 3 лет занимать должности на военной службе, будет требовать прокуратура. На сегодняшний день ГРУшники отказались от всех показаний, которые они давали во время досудебного следствия, и попросили суд полностью их оправдать.

41 человек погиб, свыше 2 000 госпитализированы в результате череды землетрясений магнитудой до 7,3 балла по шкале Рихтера, которые произошли в Японии, сообщают иностранные СМИ. В спасательных работах принимают участие свыше 20 000 солдат сил самообороны, сотрудников полиции и пожарного управления.

61% граждан Нидерландов при явке 32,28% проголосовали против Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом на соответствующем референдуме. «За» СА Украины с ЕС проголосовали 38,21% голландцев, сообщает Избирательный Совет Нидерландов.

76% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, говорится в исследовании, проведенном социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института. По данным опроса, лишь 11% респондентов высказали мнение, что дела в стране идут в правильном направлении, 13% затруднились ответить.

77% граждан Грузии выступают за вступление страны в Евросоюз, вступление в НАТО поддерживают 69% респондентов, говорится в исследовании общественного мнения, проведенного в Грузии Национальным демократическим институтом (NDI), сообщают иностранные СМИ.

600 операций по зачистке территорий, населенных пунктов, ликвидации диверсионно-разведывательных групп, провели украинские спецназовцы за время АТО, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

1 323 украинцазадекларировали доходы свыше 1 000 000 гривен, сообщают в Государственной фискальной службе Украины. В целом, в январе-марте украинцы задекларировали более 15 000 000 000 доходов, полученных в 2015 году.

2700 кроссоверов модели Tesla X производитель электромобилей TeslaMotorsInc. отзывает из-за дефекта третьего ряда сидений, сообщают иностранные СМИ. Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до 26 марта 2016 года и проданные в США.

13 200 долларов в качестве взятки для оформления необходимых разрешительных документов на право пользования и распоряжения земельными участками общей площадью 22,2 га, стали основанием для задержания служащего Госкеокадастра в Бориспольском районе Киевской области, сообщают в прокуратуре Киева.

69 000 украинских военнослужащих несут службу в зоне АТО, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

1 774 976 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма находятся на учете структурных подразделений социальной защиты населения, сообщают в Министерстве социальной политики Украины.

2 000 000 баррелей нефти в сутки намеревается экспортировать Иран, сообщают иностранные СМИ. На сегодняшний день объем добычи нефти в стране достиг 3 500 000 баррелей в сутки.

25 000 000 долларов долгов имеется у харьковского футбольного клуба «Металлист», сообщает президент украинской Премьер-лиги (УПЛ) Владимир Генинсон.

384 266 000 гривен залога позволили учредителю ООО «Элита-Центр» Александру Волконскому (Шахову) выйти из-под стражи под домашний арест, Генеральная прокуратура Украины намерена обжаловать такое решение суда, сообщают в ГПУ.

1 348 000 000 гривен кредитов выдали украинские банки на замену газовых котлов и приобретение энергоэффективных материалов за год действия государственной программы их частичной компенсации, сообщают в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Маргарита Андреева