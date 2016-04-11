Опрос: 77% жителей Грузии хотят вступления страны в ЕС, 69% - в НАТО

11:53, 11 апреля 2016
Мир
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Большинство граждан Грузии поддерживает вступление Грузии в Евросоюз. Таковых по результатам исследования общественного мнения, проведенного в Грузии Национальным демократическим институтом (NDI), оказалось 77%. 

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Негативный ответ на этот вопрос зафиксировали лишь 14% опрошенных.

Следует отметить, что показатель сторонников ЕС увеличен по сравнению с результатами проведенного в августе прошлого года исследования. Тогда европейскую интеграцию поддерживали 60% опрошенных, сообщает Грузия-Онлайн.

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Что касается вступления в НАТО, его поддерживают 69% опрошенных и лишь 19% против.

Полевые работы были проведены с 23 февраля по 14 марта. По всей Грузии были опрошены 3900 человек по методу прямого интервью.

Исследования NDI финансируются Шведским агентством развития и сотрудничества (Sida) и проводит их CRRC-Грузия.

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