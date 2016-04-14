В зоне АТО несут службу почти 70 тысяч украинских военнослужащих - Порошенко
11:16, 14 апреля 2016Общество
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В зоне АТО несут службу 69 тысяч украинских военнослужащих.
Сегодня вторая годовщина со дня начала АТО в Украине / president.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной Рады Украины.
«Сегодня вторая годовщина со дня начала АТО в Украине - гибридной войны Кремля против Украины», - отметил глава государства.
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По его словам, именно сейчас в зоне АТО несут службу 69 тысяч украинских военнослужащих.
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