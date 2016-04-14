В зоне АТО несут службу почти 70 тысяч украинских военнослужащих - Порошенко

11:16, 14 апреля 2016
Общество
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В зоне АТО несут службу 69 тысяч украинских военнослужащих.

president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной Рады Украины.

«Сегодня вторая годовщина со дня начала АТО в Украине - гибридной войны Кремля против Украины», - отметил глава государства.

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По его словам, именно сейчас в зоне АТО несут службу 69 тысяч украинских военнослужащих.

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