Число жертв землетрясений в Японии превысило 40 человек, еще 2 тысячи пострадали

Об этом сегодня сообщили власти префектуры Кумамото, передает ТАСС

По их данным, госпитализированы свыше 2 тыс. человек, по крайней мере 170 из них находятся в тяжелом состоянии.

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Минувшей ночью юго-запад Японии сотрясла череда землетрясений, магнитуда которых достигала 7,3. Удар стихии повлек многочисленные разрушения. Юго-западный остров Кюсю уже второй день страдает от мощных подземных толчков. По данным Японского метеорологического агентства, афтершоки могут продолжаться еще несколько дней.

В спасательных работах, которые продолжаются несмотря на то, что в Японии наступила ночь, принимают участие свыше 20 тыс. солдат сил самообороны страны, сотрудников полиции и пожарного управления.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отдал приказ приложить все усилия для того, чтобы остановить дальнейшее увеличение ущерба - на юго-западе страны начались ливни, которые могут привести к новым оползням, а также значительно осложняют ход спасательных работ.