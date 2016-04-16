Порошенко назвал причины увольнения командующего ВМС Гайдука

Президент Украины Петр Порошенко объяснил увольнение Сергея Гайдука с должности командующего Военно-морскими силами ВСУ недостатками в выполнении служебных обязанностей и низким авторитетом.

"Учитывая позицию волонтеров и общественности и системные недостатки в выполнении служебных обязанностей, а также низкий авторитет среди служебного состава, принял решение уволить Сергея Гайдука с должности командующего Военно-морскими силами ВСУ", - сообщил президент у себя в Facebook.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко своим указом №161 от 15 апреля уволил Сергея Гайдука с должности командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Отметим, что в начале апреля одесское издание Думская.net со ссылкой на источники в Генеральном штабе сообщали, что Порошенко уволил Гайдука, "деятельность которого во главе национального флота неоднократно критиковалась с разных сторон".

Новым командующим якобы стал участник АТО генерал-лейтенант Игорь Воронченко.

В свою очередь в ВМС ВСУ заявляли, что с Гайдука должности командующего флотом не увольняли.

Гайдук был командующим ВМС с 7 марта 2014 года.

Напомним, в конце февраля министр обороны Степан Полторак сообщил, что его ведомство проверяет информацию о якобы связи родственников Гайдука с Федеральной службой безопасности России. По его словам, "нельзя принимать решение очень скоро, не проверив, соответствует ли информация действительности или нет", при этом отстранять Гайдука от должности на время расследования необходимости министр не видел.