Пять трудностей, с которыми столкнутся новые люди в украинском правительстве - Bloomberg

Об этом пишет Эндрю Лэнгли в статье "Пять трудностей, с которыми столкнутся новые люди в украинском правительстве", опубликованной Bloomberg.

У нового состава, во главе с Гройсманом, союзником президента Петра Порошенко, не будет времени обживаться в новой должности. Бывшая советская республика столкнулась с множеством проблем, от финансов до реформ и тлеющего конфликта с пророссийскими боевиками на востоке. Вот пять самых больших трудностей, с которыми придется справиться новому кабинету.

1. Разблокировать отложенный транш МВФ

Третья выплата из финансовой помощи Украине на сумму $17,5 млрд задерживается с октября. Сначала из-за бюджета этого года, затем из-за неопределенности с правительством. Гройсман сказал, что возврат программы в прежнее русло входит в круг его приоритетов. Отложенный транш на $1,7 млрд от Международного валютного фонда станет полезным дополнением к резервам Национального банка, и одобрение этого транша также проложит путь для более $ 4 млрд двусторонней помощи от союзников, в том числе США и Европейского Союза.

2. Дать новый толчок усилиям по борьбе с коррупцией

Разочарование из-за обещаний решить проблему коррупции было в самом центре напряженности, которая стала причиной встряски в правительстве. Министр экономики Айварас Абромавичус ушел в отставку в феврале, заявив о коррупции внутри партии Порошенко. Заместитель генерального прокурора Виталий Касько ушел вскоре после этого, сославшись на отсутствие у своего руководства стремления к фундаментальным изменениям. Позже президент уволил генерального прокурора. Теперь новая команда должна будет показать, что серьезно намерена избавить украинскую политику от корыстных бизнес-интересов, которые доминировали в постсоветскую эпоху. Индекс Transparency International по поводу восприятия коррупции в стране едва сдвинулся с места в прошлом году. МВФ предупредил, что неспособность справиться с коррупцией может поставить под угрозу финансовую помощь.

3. Пресечь разговоры о досрочных выборах

Выход двух небольших партий из правящей коалиции в феврале вызвал разговоры о досрочных выборах, и новому правительству придется пресечь спекуляции о том, что они возможны. В одном из интервью в феврале, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко назвала досрочные выборы единственным способом для Украины избежать повторения распрей, которые разрушили обещания оранжевой революции о восстановлении страны десять лет назад. Новый состав парламентской коалиции мало отличается от предыдущего; трения между партиями Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка, скорее всего, сохранятся. Досрочные выборы несут угрозу еще большего раскола в парламенте, поскольку рейтинги Порошенко и Яценюка стремительно упали.

4. Удерживать экономику от рецессии

После уличных протестов, приведших к гибели людей, аннексии Россией Крыма и войны в восточном промышленном центре, экономика Украины сокращалась полтора года. Стабилизировав гривню и подписав соглашение, чтобы остановить боевые действия, страна вышла из рецессии в третьем квартале 2015 года. Хотя рост совсем небольшой, но экспорт постепенно восстанавливается благодаря спаду местной валюты, продление относительного мира на Донбассе также может помочь оживить инвестиции. Тем не менее, политические склоки пошатнули доверие. В марте Министерство экономики сократило прогноз роста валового внутреннего продукта в первом полугодии до нуля с 1 процента.

5. Активизировать осуществление Минских договоренностей

Хотя ответственность за выполнение мирного соглашения, подписанного в белорусской столице Минске в феврале 2015 года, несет в первую очередь Порошенко, а не Кабмин, ему понадобятся все депутаты из обновленной парламентской коалиции, и даже больше, чтобы принять необходимое законодательство. В последние месяцы не хватало единства, и Порошенко отказался от голосования по конституционным изменениям о предоставлении пророссийским сепаратистским регионам особого статуса из-за страха, что он не сможет добиться одобрения законопроекта в парламенте. Поскольку конфликт на Донбассе фактически заморожен, отсутствие прогресса по реализации Минских соглашений рискует подорвать доверие союзников в Европе и США, которые наложили санкции на Россию из-за беспорядков.