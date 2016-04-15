Климкин назвал ключевой приоритет МИД в правительстве Гройсмана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

Климкин на вопрос, изменятся ли принципы работы внешнеполитического ведомства в новом правительстве Владимира Гройсмана, ответил, что "в смысле ключевых паритетов для МИД это не изменится".

"Поскольку я считаю главной задачей МИД поддержку со стороны всего цивилизованного мира нашей борьбы против российской агрессии, это и будет ключевой момент в будущем. В этом смысле ничего не меняется", - отметил министр.

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При этом, говоря о других направлениях, он отметил, что приоритетными остаются европейская интеграция, защита украинских граждан за рубежом, продвижение украинского бизнеса.

"Я очень надеюсь, что мы сможем реализовать идеи, которые у нас есть. Я надеюсь, что появятся новые идеи. В правительстве сейчас есть вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Мы уже имели несколько бесед, каким образом эффективнее построить внутреннюю координацию и в плане европейской интеграции, и в плане евроатлантической интеграции", - заявил Климкин.