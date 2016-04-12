Литва запретила въезд фигурантам "списка Савченко"

Об этом сообщил местному агентству BNS литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"В частности, речь идет о российских судьях, прокурорах, которые непосредственно участвовали в преследовании этих людей. 46 лиц уже находятся в списке, им запретили въезд в Литву", - сказал он, отметив, что список может быть дополнен.

Министр отметил, что этот список верховному комиссару ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини было предложено распространить на все страны Евросоюза, однако эта идея пока не нашла поддержки. В то же время, по словам Линкявичюса, данное предложение может быть рассмотрено позднее, поскольку ситуация вокруг Савченко постоянно обсуждается среди европейских дипломатов, особенно ввиду ухудшения ее состояния здоровья.

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Напомним, в список, озаглавленный "Предложения по списку лиц, ответственных за незаконное удержание Надежды Савченко", украинские власти внесли главу ФСБ России Александра Бортникова, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя Главного следственного управления СКРФ Александра Щукина, российских следователей, прокуроров и судей – всего 46 человек.

17 марта президент Петр Порошенко передал санкционные предложения Украины в отношении лиц, фабриковавших дело против Савченко, президенту Европейского парламента Мартину Шульцу.

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