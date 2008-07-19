Украина намерена перейти на безвизовый режим с ЕС до 2012 года

Украина намерена ввести безвизовый режим с Европейским Союзом до 2012 года.

Об этом сообщил, отвечая на вопрос журналистов, министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Румынии Лазарем КОМАНЕСКУ.

«Наша цель заключается в том, чтобы до 2012 года вопрос о безвизовом режиме для украинских граждан решить», - сказал В.ОГРЫЗКО, добавив, что “именно это является одним из ключевых элементов, который мы настаиваем внести в текст нового усиленного соглашения, которое будет подписано в ближайшее время”.

Он заверил, что МИД Украины будет очень четко и ясно отслеживать ситуацию и защищать права украинских граждан.

В.ОГРЫЗКО также сообщил, что во время переговоров с Л.КОМАНЕСКУ он обратил внимание на проблемы, которые возникают с реализацией соглашения между Украиной и ЕС об упрощении визового режима. «Мы пришли к общей мысли, что такая ситуация должна быть изменена», - добавил В.ОГРЫЗКО.

Он также напомнил, что между Украиной и ЕС создан специальный механизм по проведению мониторинга выполнения этого соглашения. По информации В.ОГРЫЗКО, следующее заседание мониторингового комитета состоится в сентябре этого года.