Посол ЕС констатирует, что коалиция забыла об обещанном пересмотре избирательного законодательства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе международной конференции “Медиа и выборы в Украине: вызовы и возможные решения”.

Томбинский отметил, что коалиция “не сдержала свое обещание провести оценку избирательного законодательства сразу после того, как была сформирована коалиция”.

“Это было в программе коалиции. И один из первых шагов должен был состоять в том, чтобы оценить избирательное законодательство и отреагировать на все рекомендации и ошибки, которые наблюдались в предыдущей системе”, - сказал Томбинский и добавил, что это должно быть предметом постоянной работы и мониторинга.

Он также отметил, что ЕС уже годами настаивает на принятии полноценного Избирательного кодекса в Украине.

Читайте такжеВыборы без правил: Почему в Украине до сих пор нет Избирательного кодекса

Он отметил, что будущее политических партий во время следующих выборов зависит от того, как работает система.

“И гораздо лучше заранее подготовиться к новым выборам и не делать это в последний момент”, - сказал представитель ЕС.

Вместе с тем в комментарии журналистам на вопрос, он будет рекомендовать изменить избирательную систему в Украине, Томбинский отметил, что коалиционным соглашением было предусмотрено, что одной из первых наработок коалиции должен быть новый избирательный закон.

Рекомендации от ОБСЕ, отметил он, были такими, чтобы “отходить от мажоритарной системы”.

“По моему мнению, было бы лучше для понимания того, как будет сформирован парламент, чтобы была более пропорциональная система”, - добавил он.